Политолог Беспалько раскритиковал заявление Арестовича о сговоре РФ и Белоруссии против Украины

Внештатный советник украинского президента Алексей Арестович разглядел в миграционном кризисе на белорусско-польской границе злой умысел против Киева. По его мнению, в произошедшем виноваты Москва и Минск, которые якобы «искусственно создали» этот конфликт.

«Мне кажется, что вся эта белорусско-польская история может быть отвлекающим моментом перед тем, как основные усилия направить против Украины», — высказался Арестович в эфире «Украина 24».

Однако теория заговора, которую озвучил советник Владимира Зеленского, не выдерживает никакой критики. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что заявления Арестовича пусты и направлены на «промывку мозгов» украинцев.

«Совершенно очевидно, что кризис порожден желанием [Александра] Лукашенко добиться легитимации в глазах европейских лидеров. Никаких других требований Лукашенко никому не предъявлял», — сказал Безпалько.

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При этом собеседник «Политики Сегодня» отметил, что будь у Минска и Москвы цель причинить Киеву реальный вред, то достаточно было бы прекратить поставки товаров, электроэнергии и разрушить украинский рынок сбыта, отказавшись от их продуктов.

Но последние события показывают, что президент Белоруссии сохраняет добрососедское отношение к Украине. Решение Минска возобновить поставки электроэнергии Украине в разгар энергетического кризиса тому явное доказательство, отметил Безпалько.

Поэтому, если советник Владимира Зеленского искренне верит в то, что произносит, ему пора сложить полномочия, «посыпать голову пеплом» и уйти в монастырь. «Абсолютный бред», который соскакивает с уст Арестовича, говорит о его некомпетентности как политолога и политика, резюмировал собеседник «ПС».