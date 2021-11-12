Политолог Мартынов: Лукашенко ненароком разоблачил сомнительный источник доходов Германии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сам того не зная, случайно поставил Германию на грань банкротства. Подробности ненарочного трюка политика раскрыл в прямом эфире ток-шоу «60 минут» политолог Алексей Мартынов.

По словам Мартынова, кризисная ситуация с беженцами-курдами на польско-белорусской границе привлекла нежелательное внимание к полулегальной схеме обогащения Германии. Сами мигранты не скрывают своих устремлений: многие из них отдали большие деньги, чтобы в конце концов попасть в ФРГ. Однако обострение на восточных рубежах ЕС сыграло с Берлином злую шутку: на полулегальную наживу на мигрантах обратили внимание во всем мире.

«Всем известно, что этот канал "поставки" беженцев через Белоруссию в Германию существует лет пять минимум. Буквально недавно, немецкая земля Бранденбург, которая как раз граничит с Польшей, давала статистику о том, что именно на этом участке границы в прошлом году столько-то тысяч курдов перешли в Германию. Это давний бизнес. Платят сами беженцы плюс еще существует программа ЕС по компенсации за каждого беженца», — разоблачил Мартынов немецких чиновников.

Случайный трюк Лукашенко, в свою очередь, обанкротил Германию, наживающуюся на мигрантах, продолжил эксперт. Действия белорусского лидера и паника поляков поставили на уши весь мир, что крайне неблагоприятно сказалось на берлинских бюджетах. Благодаря Александру Лукашенко международное сообщество знает о нарушениях прав мигрантов и наживе немцев на простых курдах, заключил Мартынов.

«Это сложная и самая прибыльная, как минимум для ФРГ схема. А Лукашенко ее ненароком сломал. Бардак устроили поляки, но именно Белоруссия привлекла к этому затору и сомнительной схеме всеобщее внимание. Такой вот мощный удар по карману Берлина», — резюмировал Алексей Мартынов.

Ситуация на польско-белорусской границе остается крайне напряженной. Некоторые группы мигрантов прорывают заграждение.