Белорусский дипломат Рыбаков: ООН должна объективно смотреть на ситуацию с мигрантами

Мировому сообществу не стоит паниковать из-за ситуации с беженцами на польско-белорусской границе. С таким заявлением выступил постпред республики в ООН Валентин Рыбаков.

Белорусские власти предоставляют СМИ и структурам ООН доступ на территорию. Международное объединение должно объективно и взвешенно смотреть на ситуацию с мигрантами. Они не хотят оставаться в Белоруссии, отметил дипломат.

«Но люди просто не хотят уходить, не хотят возвращаться домой, не хотят оставаться в Белоруссии. Люди хотят в Европу – в сытую, богатую демократическую, гостеприимную Европу. Вот, они сталкиваются с реальным лицом этой самой демократической, гостеприимной Европы», — говорится в комментарии Рыбакова журналистам.

Ранее стало известно, что беженцы прорвались через польско-белорусскую границу. Минск считает необходимым обсудить с Евросоюзом дорожную карту. По мнению властей республики, это поможет снизить напряженность в ситуации.