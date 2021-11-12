The Times: Британия не намерена приостанавливать протокол по Северной Ирландии

Лондон готов к достижению компромисса на переговорах с Брюсселем по Северной Ирландии. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Собеседник издания отметил, что Великобритания не стремится к применению статьи 16, которая приостановила бы реализацию протокола по автономии. Речь идет о документе, который предполагает, что таможенная граница на острове Ирландия должна оставаться свободной от проверок.

«Даже если бы мы прибегли к подобному шагу, нам в конечном итоге все равно пришлось бы вернуться за стол переговоров», — сказал источник.

Великобритания и Евросоюз в декабре 2020 года заключили торговое соглашение по Северной Ирландии. Так, автономия осталась членом таможенного союза международного объединения после Brexit.