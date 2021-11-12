Эндокринолог Воробьева призвала не злоупотреблять сладкими продуктами при диабете

Сахарный диабет — серьезное хроническое заболевание, которое сопровождается повышенным уровнем глюкозы в крови. Как избежать серьезных последствий недуга, рассказала врач-эндокринолог детской городской больницы Нижнего Тагила Ольга Воробьева.

Заболевание сахарным диабетом заметно влияет на образ жизни человека. Пациентам рекомендуется более тщательно следить за состоянием здоровья. В частности, соблюдать сбалансированный режим питания.

«Пациентам с сахарным диабетом не стоит увлекаться легкоусвояемыми углеводами (сладкими на вкус продуктами)», — подчеркнула специалист в беседе с изданием «Тагильский рабочий».

Также не стоит забывать о ведении активного образа жизни и контроле уровня содержания сахара в крови, съеденной пищи, введеного инсулина. Всемирный день борьбы с диабетом ежегодно отмечается 14 ноября.