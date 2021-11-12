Введение системы QR-кодов для продажи алкоголя позволит увеличить процент привитых от COVID-19 граждан, с такой инициативой выступил ресторатор Евгений Урюпин.

Он обратился к властям Свердловской области, в частности, к губернатору Евгению Куйвашеву. Предложенная мера также поможет сократить число людей, злоупотребляющих спиртными напитками, убежден ресторатор.

«Если власти хотят привить всех, то действовать нужно разборчиво. К примеру, продажа алкоголя по QR-кодам, поспособствовала росту числа привитых, а заодно помогло бы в борьбе с пьянством», — подчеркнул Урюпин в своем микроблоге в Instagram.

За время пандемии в Свердловской области было выявлено 165 405 случаев заболевания COVID-19. Из них по выздоровлении было выписано 147 580 пациентов. Полную вакцинацию от коронавируса прошли 1 675 173 жителей региона.