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Карпин остался недоволен состоянием газона на петербургской «Газпром Арене»

Спорт
Карпин остался недоволен состоянием газона на петербургской «Газпром Арене»

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин оценил состояние газона на «Газпром Арене» после победного матча квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

Валерий Карпин указал на плохое состояние газона «Газпром Арены» после игры с Кипром, которая завершилась победой его команды со счетом 6:0. Слова наставника национальной команды приводит «Чемпионат».

«Говорить, что стадион в Петербурге стал счастливым, пока не стоит. Думаю, еще проведем матчи в Питере. Сборная проведет, со мной или без меня. Но поле, мягко говоря, не лучшего качества. А честно говоря, безобразное», — отметил специалист.

Сборная России одержала пятую победу в шести матчах под руководством Карпина. Еще одна игра завершилась вничью. После девяти туров в активе возглавляющей турнирную таблицу группы H российский сборной 22 очка. На втором месте располагается Хорватия, набравшая 20 баллов.

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