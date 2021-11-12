Карпин остался недоволен состоянием газона на петербургской «Газпром Арене»

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин оценил состояние газона на «Газпром Арене» после победного матча квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

Валерий Карпин указал на плохое состояние газона «Газпром Арены» после игры с Кипром, которая завершилась победой его команды со счетом 6:0. Слова наставника национальной команды приводит «Чемпионат».

«Говорить, что стадион в Петербурге стал счастливым, пока не стоит. Думаю, еще проведем матчи в Питере. Сборная проведет, со мной или без меня. Но поле, мягко говоря, не лучшего качества. А честно говоря, безобразное», — отметил специалист.

Сборная России одержала пятую победу в шести матчах под руководством Карпина. Еще одна игра завершилась вничью. После девяти туров в активе возглавляющей турнирную таблицу группы H российский сборной 22 очка. На втором месте располагается Хорватия, набравшая 20 баллов.