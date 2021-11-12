Западные самолеты провели разведку у Кубани с привлечением сил ВСУ

США и их союзники по НАТО провели воздушную операцию у российских границ, к которой были привлечены самолеты-разведчики и средства Вооруженных сил Украины.

Такие данные сообщает издание «Известия», ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны РФ. По имеющейся информации, внимание западных самолетов переключилось с Крыма на Кубань, северокавказское побережье и район Крымского моста. В регионе был замечен топливозаправщик, благодаря которому разведывательные авиамашины оставались в воздухе весь день.

В военном ведомстве отметили, что кроме сил Альянса у российских границ был обнаружены беспилотные летательные аппараты Bayraktar, которые принадлежат украинской армии.

До этого Минобороны сообщало, что в Черноморском регионе возросла интенсивность действий ВМС, средств воздушной и морской разведки, а также авиации США и их союзников по НАТО. Самолеты-разведчики U-2S, RC-135 и два самолета P-8А Poseidon патрулировали районы над северо-западной и центральной частями Черного моря.