Фрегат ВМФ РФ «Маршал Шапошников» провел учения по противовоздушной обороне в Японском море

Фрегат Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Маршал Шапошников» отработал уничтожение вражеской авиации на учениях в Японском море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Фрегат прошел модернизацию, в рамках которой получил новые системы связи и радиолокационного обнаружения, а также обновленную систему противовоздушной обороны. «Маршал Шапошников» 11 ноября вышел в море для испытаний обновленных корабельных систем.

«Корабль отработал алгоритм действий при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника без выполнения практических стрельб. Личный состав фрегата своевременно обнаружил и взял на сопровождение «вражеские» цели, а при входе их в зону досягаемости средств ПВО условно уничтожил воздушные объекты», — говорится в сообщении.

Роль самолета условного противника выполнил многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Учения по противовоздушной обороне прошли в соответствии с планом испытаний нового оборудования корабля.