«Главное из искусств». Фильм Пригожина «16-й» возродил жанр политического кино в России

Фильм бизнесмена Евгения Пригожина «16-й», сатирически повествующий об американской «демократии», действиях спецслужб и внутриполитической борьбе в Вашингтоне, задал тенденцию на развенчание российским кинематографом голливудских штампов о США. 8 ноября прошла премьера, а сейчас новинку вовсю крутят в онлайн-кинотеатрах.

После фильма «16-й» срыв покровов с «американской мечты» рискует стать новым жанром. Поддержат ли его отечественные киностудии?

Кадр из фильма « 16-й» /

Война за умы людей

Идеологическое противостояние со времен холодной войны никуда не делось. Голливуд – настоящая машина по производству кино, тиражируемого практически на весь мир. Людей старательно убеждают в том, что все американское – самое лучшее, а правительство США всегда руководствуется благородными целями. Именно отсюда большинство западных пропагандистов занимаются героизацией войны во Вьетнаме и Ираке. Военное вмешательство США в другие страны воспевается в десятках популярных кинолент, ставших классикой кинематографа. Нести демократию, мол, миссия благородная.

А вот клише о «плохих русских», угрожающих американской национальной безопасности во многих голливудских фильмах, перешло с голубых экранов в реальность. Так в отношениях двух стран появилось «российское вмешательство», о котором трубили СМИ и политики-демократы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах 2016 года. Россию усиленно демонизировали стараниями подконтрольных Демпартии медиа, обвиняя в краже победы у Хиллари Клинтон.

Кадр из фильма «16-й» /

И вот Евгений Пригожин, один из главных «обвиняемых» в деле о российском вмешательстве, рассказал, что было на самом деле. Он не понаслышке знает, как работают суды и спецслужбы в США. И на что готовы американские элиты, лишь бы не отпускать бразды правления конкурентам в двухпартийной системе.

Это только начало

В общем, кино получилось качественным и сатирически-задорным. И сделать такой фильм нужно было давно, считает юрист и общественный деятель Янис Юкша.

«Совершенно разумная идея. Надо продвигать политическое кино, надо отражать отличную от американской точку зрения в специфическом пространстве кинематографа. Люди любят кино, знаменитая фраза Иосифа Виссарионовича про "самое главное из искусств" актуальна по сей день. Фильм "16-й" снят разумно и верно, но таких фильмов должно быть больше. Есть еще множество интересующих общество проблем: в том числе мы говорим об Ираке, куда США несли "демократию", а сотни тысяч жертв пошли "в расход"», - рассказал Юкша журналистам.

Эксперимент Пригожина удался. А потому России пора занять пустующую нишу политического кино, добавил общественник.

«Наши киностудии должны озадачиться созданием интересного кино, поднимающего проблемы, касающиеся влияния США. Будем надеяться, что данная работа началась – ее можно только приветствовать», — заключил Юкша.

Отметим, фильм «16-й» вышел в свет 11 ноября во всех российских онлайн-кинотеатрах.