Педиатр Токарев сообщил об опасности сочетания COVID-19 и детских инфекций в организме ребенка

Совмещение коронавируса у детей с другими инфекционными заболеваниями может привести к серьезным последствиям для здоровья ребенка. Подробности сообщил врач-педиатр и доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Подобное сочетание может привести к запуску целого спектра системных воспалительных процессов, которые поражают органы дыхания, сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. Ребенок, попавший в такую ситуацию, можно остаться тяжело больным на всю жизнь.

«Это фатально, катастрофически опасно, если в одном организме произойдет встреча коронавируса и детских инфекций у не привитых от них ребят», — подчеркнул врач Токарев.

Высокий риск может сохраняться и в период после излечения от COVID-19. Организм ребенка в этот период ослаблен, и если он не имеет стандартных прививок, например, от кори, то встреча с такой инфекцией может привести к летальному исходу.

В Москве стартовала третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса для подростков, передает телеканал «360». В исследовании примут участие три тысячи детей старше 12 лет.