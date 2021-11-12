Бизнесмен Пригожин заявил о готовности побеседовать с Макроном под музыку Вагнера

Предприниматель Евгений Пригожин ответил на запрос издания «Правда.ру» и заявил, что готов встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Редакция издания обратилась в пресс-службу компании «Конкорд» с просьбой в адрес бизнесмена прокомментировать предстоящую встречу российских и французских министров.

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу проведут двустороннюю встречу с французскими коллегами Флоранс Парли и Жаном-Ивом Ле Дрианом в Париже сегодня, 12 ноября. Одной из тем переговоров станет обстановка в Мали.

В ответ на запрос предприниматель отметил, что ничего не знает о предстоящей встрече в Париже. Пригожин добавил, что был бы рад знакомству с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Что касается Эммануэля Макрона, то я имел честь принимать в своих ресторанах Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда, поэтому несомненно буду рад побеседовать о гастрономических вопросах и с ним. Из своего тридцатилетнего опыта работы с французскими поварами я усвоил, что французы предпочитают степень прожарки мяса rare и хорошую музыку», — отметил Пригожин.

Предприниматель уточнил, что вопрос о том, будет ли для встречи хорошей музыкой произведение Рихарда Вагнера или другого композитора, они с Макроном могут обсудить.