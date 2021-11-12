Политолог Погребинский заявил о «пронацистской» природе действующих властей Польши

Президент Польши Анджей Дуда приехал на границу с Белоруссией, где уже несколько дней в надежде пробраться в Евросоюз под забором ночуют тысячи беженцев из стран Ближнего Востока. Глава государства решил лично поблагодарить 20 тыс. польских солдат и пограничников, которые «охраняют» страну от безоружных мигрантов, большинство из которых женщины и дети.

Prezydent @AndrzejDuda życzył bezpiecznej służby funkcjonariuszom @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja i żołnierzom udającym się na nocne patrole wzdłuż granicy z Białorusią. pic.twitter.com/MN39cyJBPc — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 11, 2021

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил в Telegram-канале, что политику Варшавы в отношении мигрантов иначе как «истерикой» не назовешь. И связано это исключительно с «природой» нынешней власти.

По его словам, если бы правящей партией в Польше была не консервативная «Право и справедливость», а, например, «Гражданская платформа», то все бы ограничилось увеличением числа пограничников в зоне конфликта. Справедливости ради Погребинский отметил, что мигрантов в Евросоюз поляки все равно бы не пустили.

«ПИС [«Право и справедливость»] — польские националисты (сродни украинским бандеровцам или немецким АДГ [партия «Альтернатива для Германии»]) и таким способом самоутверждаются в роли защитников поляков от пришельцев, что наверняка будет поддержано абсолютным большинством поляков. А это отличает поляков от немцев. АДГ набирает меньше 20% поддержки, а ПИС — примерно 50%», — подчеркнул политолог.

Федеральное агентство новостей /

Украинский аналитик подчеркнул, что считает довоенную Польшу, находившуюся под руководством Юзефа Пилсудского, «пронацистским» государством, которое несет часть ответственности за начало Второй мировой войны. По его словам, подобную идеологию унаследовали и современные политики из партии большинства.

«Готовность стрелять по безоружным беженцам (думаю до этого все же не дойдет) — это рецидив польского радикального национализма, влияние которого в ПИС очень сильно и отсутствии влиятельного правозащитного сознания в польском обществе», — подчеркнул Погребинский.

Напомним, ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября, когда к границе подошла толпа мигрантов численностью около 3 тыс. человек. Для того чтобы остановить нашествие, польские силовики распыляли в лицо беженцам слезоточивый газ, стреляли поверх голов, а позднее уже начали избивать.