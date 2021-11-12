Политолог Погребинский заявил о «пронацистской» природе действующих властей Польши

Президент Польши Анджей Дуда приехал на границу с Белоруссией, где уже несколько дней в надежде пробраться в Евросоюз под забором ночуют тысячи беженцев из стран Ближнего Востока. Глава государства решил лично поблагодарить 20 тыс. польских солдат и пограничников, которые «охраняют» страну от безоружных мигрантов, большинство из которых женщины и дети.
Prezydent @AndrzejDuda życzył bezpiecznej służby funkcjonariuszom @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja i żołnierzom udającym się na nocne patrole wzdłuż granicy z Białorusią. pic.twitter.com/MN39cyJBPc— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 11, 2021
Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил в Telegram-канале, что политику Варшавы в отношении мигрантов иначе как «истерикой» не назовешь. И связано это исключительно с «природой» нынешней власти.
По его словам, если бы правящей партией в Польше была не консервативная «Право и справедливость», а, например, «Гражданская платформа», то все бы ограничилось увеличением числа пограничников в зоне конфликта. Справедливости ради Погребинский отметил, что мигрантов в Евросоюз поляки все равно бы не пустили.
«ПИС [«Право и справедливость»] — польские националисты (сродни украинским бандеровцам или немецким АДГ [партия «Альтернатива для Германии»]) и таким способом самоутверждаются в роли защитников поляков от пришельцев, что наверняка будет поддержано абсолютным большинством поляков. А это отличает поляков от немцев. АДГ набирает меньше 20% поддержки, а ПИС — примерно 50%», — подчеркнул политолог.
Украинский аналитик подчеркнул, что считает довоенную Польшу, находившуюся под руководством Юзефа Пилсудского, «пронацистским» государством, которое несет часть ответственности за начало Второй мировой войны. По его словам, подобную идеологию унаследовали и современные политики из партии большинства.
«Готовность стрелять по безоружным беженцам (думаю до этого все же не дойдет) — это рецидив польского радикального национализма, влияние которого в ПИС очень сильно и отсутствии влиятельного правозащитного сознания в польском обществе», — подчеркнул Погребинский.
Напомним, ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября, когда к границе подошла толпа мигрантов численностью около 3 тыс. человек. Для того чтобы остановить нашествие, польские силовики распыляли в лицо беженцам слезоточивый газ, стреляли поверх голов, а позднее уже начали избивать.