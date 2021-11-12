Минск предложил ЕС прямой диалог по решению кризиса с беженцами

Выходом из ситуации с беженцами на границе Литвы и Белоруссии мог бы стать диалог между ЕС и официальным Минском, сообщила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

Она сообщила в эфире телеканала ОНТ, что для решения вопроса руководителям сопредельных государств Польши и Литвы, а также иных стран ЕС нужно вести прямой диалог с официальными представителями Белоруссии. Сторонам следует выстроить дорожную карту, чтобы не допустить ухудшения ситуации и преодолеть возможные негативные последствия.

Чуприс отметила, что общий план позволил бы объединить усилия ЕС и республики для помощи мигрантам. Она отметила, что к решению проблемы также должны подключиться верховные комиссары ООН по правам человека и по делам беженцев. Она призвала также дать правовую оценку действиям польских силовиков в отношении беженцев на границе.