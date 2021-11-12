Дождь с мокрым снегом ожидается в Москве 12 ноября

Гидрометцентр России предупредил москвичей об облачной погоде с мокрым снегом 12 ноября.

В пятницу в столице России ожидается облачная погода, которая будет сопровождаться небольшими, местами умеренными осадками. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь. Также может образоваться гололедица.

Днем температура воздуха в Москве составит +3...+5 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер. Его скорость составит 6-11 м/c. Местами ожидаются порывы до 15 м/с, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ночью столбик термометра опустится до +1...+3 градусов. Атмосферное давление составит 740-744 мм ртутного столба. Ветер порывами до 15 м/с и небольшие осадки продолжатся в некоторых районах столицы.

Ранее стало известно, что снегопад в Москве не должен привести к осложнениям на дорогах. Столичные коммунальщики готовы к обильным осадкам, а большая часть используемой ими техники всесезонная, сообщает телеканал «360».