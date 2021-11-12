Аналитик Гужва предрек Украине потерю 8 миллиардов гривен доходов от металлолома

Украина из-за низкой пошлины на экспорт металлолома может недополучить в бюджет около 300 миллионов долларов. Об этом сообщил глава аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва.

Эксперт в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что в сфере металлургии в стране сложилась самая угрожающая за последние десять лет ситуация. Так, в последний год наблюдается рост цен на лом в мире. Стоимость одной тонны возросла с 250-300 долларов до более 500.

Большинство стран мира запрещают экспорт металлолома или ограничивают его, отметил аналитик. Если за прошлый год страна экспортировала 17 тысяч металлолома, то на текущий момент речь идет об экспорте более 500 тысяч тонн.

Украина в случае отсутствия каких-либо изменений может поставить за рубеж миллион тонн лома, заявил он. Из-за этого металлургические предприятия лишатся возможности произвести около 10 миллионов тонн стали. Экспортные пошлины в таком случае принесут 2 миллиарда гривен, тогда как внутреннее производство могло быт обеспечить 10 миллиардов гривен поступлений. Таким образом, страна может недополучить в бюджет около 8 миллиардов гривен (около 300 миллионов долларов).

Гужва добавил, что на Украине имеются металлургические предприятия с огромными инвестициями и новыми энергосберегающими технологиями, которые нуждаются в ломе. По словам эксперта, инициатива о запрете экспорта металлолома была, но сейчас о ней не слышно.