Украинским военным, которые сбежали в 2014 году из Крыма, до сих пор приходится жить в гостиницах минобороны. Эти военнослужащие рискуют остаться без жилища после выхода на пенсию.

Соответствующее заявление во время пресс-конференции в Киеве сделала депутат Рады Елена Хоменко. По ее словам, в списке покинувших в 2014 году полуостров есть и высокопоставленные офицеры.

Крым стал регионом России после референдума, который провели там в марте 2014 года. Тогда 96,77% крымчан и 95,6% избирателей Севастополя отдали собственные голоса за воссоединение с Россией.

При этом Киев до сих пор считает полуостров своим, но якобы на время оккупированным. Правительство России много раз уточняло, что крымчане демократичным путем проголосовали за вхождение в состав РФ. Глава российского государства Владимир Путин напомнил, что вопрос полуострова «закрыт окончательно».