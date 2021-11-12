Российский вертолет Ми-8/17 попал в топ популярных винтокрылых машин мира

Российские военно-транспортные вертолеты семейства Ми-8/17 стали в мире вторыми по популярности военными вертолетами.

Согласно исследованию аналитической компании Defence IQ, по состоянию на начало ноября во всем мире эксплуатировалось почти три тысячи вертолетов семейства Ми-8/17. Такой показатель составлял 14% от общемирового парка.

Первое место заняли американские машины семейства S-70/UH-60 Black Hawk, численность которых на вооружении различных стран мира составила почти 4000 (19%). Третье место — AH-64 Apache, которых в мире насчитывалось около 1,2 тысячи машин (порядка 6%).

Всего в список десяти наиболее популярных в мире военных вертолетов также вошли боевые винтокрылые машины семейства Ми-24/35. Общее число их на вооружении составляет около тысячи (4% мирового парка).

Всего на Россию и страны бывшего СССР приходится около 2 тыс. военных вертолетов (порядка 9,5% от общемирового парка). На начало ноября 2022 ожидается наличие в мире более 20 тысяч военных вертолетов.