США предупредили Евросоюз о возможном военном «вторжении» России на Украину

Вашингтон беспокоится по поводу «возможной военной операции», которую якобы готова предпринять Москва, чтобы вторгнуться на территорию Украины, информирует агентство Bloomberg.

Власти США выразили европейским коллегам свои страхи по поводу того, что Москва может обдумывать возможность «вторжения». Такие выводы сделаны на основе «общедоступных доказательств».

Авторы материала ссылаются на анонимные источники. По данным агентства, у Штатов есть информация по этой теме, которой они пока не поделились с европейскими властями, однако они собираются это сделать до того, как будет принято решение о коллективном ответе.

Источник, «близкий к Кремлю», утверждает, что Россия не собирается развязывать войну с Украиной, но демонстрирует готовность применить силу в случае необходимости. Похожее заявление сделал ранее первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, который подчеркнул, что Россия таких действий не планировала и не будет.