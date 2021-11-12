Митрополит Климент назвал Порошенко последователем сатаны

Экс-глава украинского государства Петр Порошенко стал последователем сатаны, когда осуществлял гонения на каноническую Украинскую православную церковь, сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Митрополит поделился соответствующей информацией во время разговора с РИА Новости. Недавно официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила бывшему лидеру Украины после его предложения ввести «адские санкции» в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за кризиса беженцев у границ Польши и Литвы. Захарова порекомендовала Порошенко молчать и молиться, раз экс-президент Украины про ад вспомнил.

Священнослужитель отметил, что для людей, осуществляющих гонения, есть ловушка, которую никто не замечает. По словам митрополита Климента, борцы с церковью превращаются в последователей сатаны, которому место в вечном аду.