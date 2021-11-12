Вместо нападок на Москву из-за обстановки на рынке энергетики западным странам необходимо пересмотреть собственные санкционные пакеты и «спокойно попросить» о «спасении».

Соответствующим мнением на просторах журнала Forbes поделился колумнист Кеннет Рапоза. Он написал, что некоторые главы государства призывают Москву и ОПЕК увеличить нефтяной и газовый транзиты. Странам это необходимо, чтобы «они спасли их от самих себя».

Западные страны с климатическими «озабоченностями» оказались в сложном положении, сообщил колумнист. Он также призвал Запад позвонить в Москву и изучить, что можно предложить российским компаниям «Газпром» и «Роснефть».

На территории Европы, по информации журналистов, все больше переживают из-за того, что на другом конце провода телефонную трубку могут попросту не поднять.