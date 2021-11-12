Рар: кризис на польско-белорусской границе парализовал и обозлил Евросоюз

Европейский союз оказался не в состоянии разобраться с миграционным кризисом на границе между Польшей и Белоруссией, где с начала текущей недели собралось уже порядка двух-трех тысяч беженцев, стремящихся пройти в ЕС.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, по словам которого, сложившаяся безвыходная ситуация приводит Евросоюз в ярость.

«Евросоюз вне себя от ярости. ЕС парализован в новом миграционном кризисе. Пустить беженцев из Белоруссии в ЕС нельзя. Потому-что это будет победой (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. И откроет путь массовой миграции в Европу», — объясняет Рар.

По словам политолога, ситуация с наплывом мигрантов уже привела к радикализации общественного мнения в Евросоюзе, в результате которой во Франции на предстоящих вскоре президентских выборах может победить лидер партии «национальный фронт» Марин Ле Пен, а это в корне изменит облик современной Европы.

Global Look Press / Patrick Pleul/dpa

Также, продолжает описывать тупиковую ситуацию в ЕС Александр Рар, Евросоюз из моральных соображений не может выстроить железный занавес на польской границе, так как подобная мера подорвет в Европе либеральные нормы и всю либеральную систему, одновременно укрепив позиции правых партий.

«Идти на переговоры с Лукашенко, ЕС тоже не может. Ведь ЕС его после фальсификаций выборов не признает, а признает (экс кандидата в президенты Белоруссии Светлану) Тихановскую», — отмечает немецкий политолог.

А платить белорусскому президенту за сдерживание потока мигрантов такие же деньги, какие Брюссель платит президенту Турции Реджепу Эрдогану, в Евросоюзе считают ниже своего достоинства.

В конце концов, осознав тупиковость создавшейся ситуации, Евросоюз попросил покидающую пост канцлера ФРГ Ангелу Меркель позвонить российскому президенту Владимиру Путину и уговорить его решить проблему, с которой сам ЕС оказался не в состоянии справится. При этом, отмечает Рар, если президент РФ не решит европейскую проблему с мигрантами, именно его и объявят виновником миграционного кризиса.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Но Путин это понимает, поэтому сказал Меркель: договариваетесь с тем-же Лукашенко. Я тут причем?», — заключает немецкий политолог, по мнению которого конфликт только начинается.

Напомним, ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что миграционный кризис на границе с Белоруссией выгоден Польше, так как дает ей возможность усилить свои позиции в ЕС и получить дополнительное финансирование от Брюсселя.