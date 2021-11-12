Сатановский: американцы в Черном море доиграются до «второго Перл-Харбора»

Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в вооруженном противостоянии с Россией и не хотят развязывать войну, но их активные действия у российских границ, в частности, в Черном море, могут привести к нежелательным для Вашингтона последствиям.

Об этом в своем блоге рассуждает известный российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, по словам которого маневры американских военно-Морских сил в Черном море – у южных рубежей России – неизбежно влекут за собой рост напряженности, и ситуация в любой момент рискует перерасти в полноценный вооруженный конфликт.

В конце концов, уверен Сатановский, Москва жестко ответит на американские провокации в Черном море, и не исключено, что Соединенные Штаты получат «второй» Перл-Харбор (катастрофический для ВМС США налет японской авиации на одну из военно-морских баз в начале Второй мировой войны).

При этом политолог выразил убежденность в том, что американцы хотят только запугать Москву, но не заинтересованы в полноценном вооруженном противостоянии с РФ.

Американцы, напоминает Сатановский, как показывают результаты военных миссий США в разных странах, например, во Вьетнаме или в Афганистане, воевать вообще не хотят.

«Черное море – не самая плохая акватория для того, чтобы чей-либо флот окончил в ее пределах свои бренные дни. Ничем не хуже Перл-Харбора», — заключил Евгений Сатановский.

Global Look Press / Damon Grosvenor

Напомним, с конца октября в Черном море находится американский ракетный крейсер Porter с ракетами «Томагавк» и системой ПРО на борту, а в начале ноября к нему присоединились флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney и судно-заправщик. Кроме того, в небе над черным морем вблизи российских границ участились полеты американских самолетов-разведчиков.

При этом на днях на фоне повышенной активности американских боевых кораблей и авиации у границ РФ в США выразили обеспокоенность по поводу того, что Россия якобы стягивает вооружения к украинской границе.