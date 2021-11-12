Министр обороны Греции Панайотопулос призвал НАТО готовиться к долгой борьбе с Россией

НАТО нужно приготовиться к долгой борьбе с Россией и научиться вести диалог, чтобы избежать непреднамеренной эскалации, заявил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос.

НАТО следует продвигать «общие ценности, которые лежат в основе трансатлантического сообщества», в то время как в России подобный порядок, построенный на человеческих правах и свободах, якобы осуждают, сообщил политик.

«Россия, похоже, столкнулась с противником, которого не может победить, и в долгосрочной перспективе ее чрезмерное военное расширение в сочетании со слабой экономикой, вероятно, подорвет ее позиции», — отметил министр.

Несмотря на это, Москва все еще остается постоянным членом Совета Безопасности ООН и могущественной мировой державой. Поэтому государство все еще может создать серьезные трудности и является «игроком», с которым следует считаться.