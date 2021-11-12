Погребинский: поляки больше всех заинтересованы в миграционном кризисе на границе

Миграционный кризис на польско-белорусской границе – это рукотворная история, в которой в первую очередь заинтересованы поляки.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Интерес Варшавы связан прежде всего с консолидацией Европейского союза вокруг Польши, которая в Евросоюзе сейчас выступает в роли enfant terrible («ужасный ребенок» — франц.яз). А в ситуации с мигрантами на белорусской границе, у Польши появилась возможность показать, что на нее нападают, а значит ей требуется помощь», — объяснил эксперт.

По мнению поляков, сложившаяся ситуация должна заставить Брюссель снизить уровень давления, ведь руководство Евросоюза, наказывая Польшу за непокорность в ряде вопросов, не выделяет ей средства на преодоление последствий эпидемии коронавируса. А Варшава хочет получить от Брюсселя деньги, и рассчитывает, что вывернув историю с мигрантами так, как будто она подверглась нападению, она сможет этого добиться, добавил Погребинский.

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Однако, по его словам, если внимательно присмотреться к происходящему на белорусско-польской границе, становится понятно, что такое же количество беженцев, которое там скопилось – 2–3 тысячи человек – еженедельно приходит в Евросоюз через, например, Италию или Испанию. И Европейские институты занимаются гуманитарными проблемами этих беженцев, спасают их на воде, и так далее. А отношение к беженцам, идущим в ЕС через Белоруссию совсем другое.

Я думаю, что, по крайней мере на сегодняшний день, выигрывают поляки, но по мере углубления этого кризиса полякам все же объяснят, что проблема является гуманитарной и решать ее надо так же, как это делается в Италии, или, например, как Евросоюз договорился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, выделяя ему большие деньги за удержание беженцев на турецкой территории, - отметил политолог.

При этом эксперт признал, что с Эрдоганом, который откровенно шантажирует Евросоюз, ситуация все же другая, так как если Турция откроет для беженцев границу, в Европу хлынут сотни тысяч людей. И ранее турецкий президент уже показал, что он может это сделать. Именно поэтому шантаж Эрдогана работает, так как европейцев пугает возможность такого наплыва мигрантов.

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Но у Белоруссии, по словам Погребинского, совсем другой масштаб, и именно поэтому сейчас ситуация выглядит так, будто Европа не на стороне страдающих и мерзнущих под открытым небом беженцев, а на стороне Польши.

В заключение политолог напомнил, что все эти люди стали беженцами в результате разрушения их стран – Ливии, Ирака и в значительной степени Сирии. Катастрофическая ситуация в этих странах привела к тому, что люди вынуждены бежать, и остановить их некому.

В Евросоюзе созданы специальные институты и выделяются огромные деньги на помощь этим несчастным людям. Но в ситуации с Белоруссией, помощь беженцам не оказывается, потому что их пытаются использовать как инструмент для дискредитации президента Белоруссии Александра Лукашенко, а заодно и российского лидера Владимира Путина, - резюмировал Михаил Погребинский.