Страны-участницы ЕС и США обвинили Белоруссию в миграционном кризисе

Минск якобы занимается искусственным использованием беженцев для дестабилизации обстановки в соседних странах. С таким обвинением в адрес Белоруссии выступили страны-участницы Европейского союза.

Они осудили Белоруссию за то, что она якобы поставила под угрозу жизни людей ради своих политических целей и дестабилизации стран, находящихся на внешней границе Евросоюза. Они также призвали мировое сообщество к «мощной» реакции на действия Минска, поскольку тактика Лукашенко стала «угрозой национальной безопасности». Соответствующее заявление озвучил постпред Эстонии Свен Юргенсон.

«Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Миграционный кризис на границе с Белоруссией, Латвией, Польшей и Литвой значительно обострился 8 ноября. Тысячи беженцев подошли с белорусской стороны к польской границе, пытаясь пробиться сквозь ограждение. Страны ЕС винят в случившемся Минск, однако президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил, что западные государства сами допустили эту ситуацию.