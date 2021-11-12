Читатели Wirtualna Polska раскритиковали премьера Польши за нападки на Россию

Польский интернет-ресурс Wirtualna Polska выложил статью, которая была посвящена заявлению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о якобы связи Кремля с кризисом беженцев на границе страны с Белоруссией.

По мнению польского премьер-министра, Россия таким методом «претворяет в жизнь неоимперскую тактику».

Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что эти слова Моравецкого являются неприемлемыми и безответственными. По его мнению, обстановка с мигрантами сложная, а тенденция к увеличению напряженности беспокоит Москву.

Читатель под псевдонимом Pam уже попрощался с дешевым российским газом. Он отметил, что Варшава только что попросила российскую компанию «Газпром» уменьшить стоимость голубого топлива. По его мнению, премьер Польши попросту является «вредителем».

Пользователь Stary Mis призвал продемонстрировать доказательства связи России с миграционным кризисом на границе, если они есть у Варшавы. Если они отсутствуют, то лишь «дурак» станет обострять отношения с другим государством, подытожил он.