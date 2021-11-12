Киев запросил у Братиславы аварийную помощь из-за дефицита электроэнергии

Киев обратился к Братиславе с экстренной просьбой о поставках электроэнергии. Соответствующей информацией 11 ноября поделился пресс-центр «Укрэнерго».

В сообщении сказано, что в четверг диспетчеры «Укрэнерго» запросили аварийную помощь из энергосистемы Словакии в размере 100 МВт. Это было сделано для обеспечения операционной безопасности, а также чтобы не допустить отключение клиентов «острова Бурштынской ТЭС».

Киев сделал это обращение из-за аварийного отключения Бурштынской ТЭС. В компании объяснили, что Украина попросила о помощи для покрытия потребностей в энергии остальных потребителей около этой тепловой электростанции.

Бурштынская тепловая электростанция находится около одноименного города в Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередач, которые соединяют Украину со Словакией, Румынией и Венгрией.