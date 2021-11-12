Президент Франции Эммануэль Макрон боится, что подробности о работе его солдат на севере Мали будут обнародованы, считает глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

В Париже 12 ноября пройдет заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ). Со стороны РФ будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров, а Францию представят министры Флоранс Парли и Жан-Ив Ле Дриан, передает ФАН.

Журналисты Накануне.ру считают, что Париж может попытаться препятствовать укреплению взаимоотношений России и Мали. Российский социолог Максим Шугалей ответил, может ли Франция иметь опасения приезда россиян в Мали.

«Я буквально на днях писал о том, что Пятая республика, имеющая в том регионе контингент около 20 тысяч военнослужащих, за 30 лет не просто не справилась с терроризмом, а превратила Мали в полигон по выкачиванию ресурсов, транзиту наркотиков и подготовке вооруженных боевиков», — сказал он.

Все это является частью плана французского президента по разграблению африканской страны. Шугалей считает, что Макрон может бояться обнародования деталей работы его солдат на севере Мали.