Бывшего грузинского лидера Саакашвили после голодовки вернут в Руставскую тюрьму

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставят из тюремной клиники в Руставскую колонию в случае прекращения голодовки. Бывший глава государства отбывает наказание именно в этой колонии.

Ранее экс-президента Грузии в письменном сообщении рассказал, что принял решение учесть рекомендации от Страсбургского суда и партнеров с Запада. В итоге экс-президент закончит голодовку, если его переведут из больницы в тюрьме в гражданскую поликлинику.

Глава минюста задал вопрос, почему бывшего президента нужно переводить в какую-либо другую клинику. По словам министра юстиции, завершение голодовки Саакашвили — это хороший знак. Он также отметил, что грузинские власти поддерживают данное решение.

По мнению парламентария, правительство страны будет радо, если здоровье экс-президента будет стабильным. Саакашвили начал голодовку в октябре 2021 года.