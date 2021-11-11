Кличко предсказал веерные отключения электроэнергии в Киеве

В Киеве могут произойти веерные отключения электроэнергии. Соответствующее заявление сделал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кличко подчеркнул, что веерных отключений электроэнергии в Киеве не было уже на протяжении 20 лет. По словам мэра украинской столицы, если морозы будут продолжаться несколько недель при температуре 15 градусов ниже нуля, то крайне вероятно, что в Киеве произойдут веерные отключения.

Киевский глава подчеркнул, что кризис энергетики может стать причиной и увеличения стоимости продуктов. По словам Кличко, в столице Украины не будут повышать тарифы, но рост цен на продукты окажет влияние на кошельки жителей Киева. Глава города добавил, что на 11 ноября сразу 12 столичных компаний, которые производят тепло и электроэнергию, сталкиваются с проблемами в вопросе угля и газа.