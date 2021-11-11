Военные отказываются служить в ВС Украины из-за «скотского отношения» к солдатам

Военные подразделения Украины опустели от 40 до 70% из-за растущего недовольства среди солдат. Информацию об этом написало издание «Страна» по результатам опроса бойцов.

По словам одного из украинских военных, те солдаты, у кого срок действия контрактов подходит к концу, категорически отказываются заключать новые и служить в подразделениях дальше.

«Офицеры по-скотски относятся к солдатам. Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата», — цитирует «Страна» слова бойца.

В настоящее время одной из самых популярных работ в Вооруженных силах Украины является, либо покраска полов, либо уборка территории и подметание плаца, рассказал сержант. Все опрошенные офицеры заявили, что на данный момент мотивация у контрактников «ниже плинтуса», а о патриотизме и желании воевать не идет и речи.