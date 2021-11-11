Максим Шугалей представил собранные в Афганистане факты и мнения в документальном фильме

Российский Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) выпустил документальный фильм «Афганистан. 20 лет спустя».

ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на публикацию социолога Максима Шугалея на странице «ВКонтакте» сообщает, что вышел фильм из цикла «Афганистан». Ученый рассказал, что после прихода к власти «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) немногим удалось побывать в стране и полноценно оценить ситуацию изнутри. Шугалей рассказал, что экспертам ФЗНЦ и ему лично выпала такая редкая возможность.

«Именно поэтому мы можем себе позволить рассказать о реальной жизни афганцев, их надеждах и взглядах на будущее, не по картинкам и информации из СМИ, а опираясь на социологические опросы и факты», — заявил он.

Поездку в Афганистан Шугалей совершил в августе текущего года. Ученый с небольшой группой экспертов провел полевые социологические исследования в Кабуле и на других территориях страны.

Ранее президент ФЗНЦ помог вернуться на родину российским журналистам, застрявшим в Кабуле. Представители СМИ в течение месяца не могли покинуть Афганистан из-за нестабильной работы международного аэропорта. Социолог открыл в столице филиал ФЗНЦ, основной целью которого станет сбор сведений о жизни в Афганистане и опровержение фейков.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации