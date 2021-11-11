Кулеба заявил об изменении «хода игры» с США в пользу Киева

Киев поменял в свою пользу ход игры в отношениях Украины и США. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, ход игры в украинско-американских отношениях страна изменила в 2021 году. Кулеба призвал обратить внимание на скандалы и попытки дестабилизации партнерства между Киевом и Вашингтоном. Политик отметил, что все это осталось позади.

«Мы успешно прошли этот шторм и сохранили крепкую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов», — заявил глава украинского МИД.

Кроме этого, Кулеба подчеркнул, что Вашингтон разделяет мнение Киева о важности создания партнерства во всех сферах в долгосрочной перспективе. При этом он отметил, что это «имеет ключевое значения для противодействия российской агрессии». Также глава МИД Украины сообщил, что Киев ведет активную работу и с международными партнерами.