Кедми: на провокации США и НАТО надо отвечать так, чтоб было неповадно повторять

Россия в будущем готова отвечать на провокации НАТО так, чтобы отбить у Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки желание их совершать.

Об этом в беседе с информационным агентством «Народные Новости» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, который прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что чрезмерная активность НАТО в Черном море создает определенные риски для Соединенных Штатов Америки.

В частности, заместитель министра иностранных дел считает, что Вашингтону следовало бы трезво оценивать риски при организации провокаций у российских границ в Черном море, так как Москва имеет все возможности, чтобы эти провокации резко пресечь.

Обсуждая слова высокопоставленного дипломата с журналистами, Яков Кедми отметил, что, России пора преподать Соединенным Штатам суровый урок, чтобы отучить их устраивать провокации. А сделать это можно только одним способом, отвечая на действия НАТО не разговорами, а конкретными жесткими мерами.

«Надо реагировать так, как они делают. На слова отвечать словами, на действия — действиями. Надо отвечать так, чтобы неповадно было следующий раз. На словах от НАТО будут новые провокации, на деле же — нет», — объяснил израильский политолог.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Gearhiser/Общественное достояние

Напомним, в Черном море на протяжении последних дней сохраняется напряженная обстановка, так как там с конца октября находится американский ракетный эсминец Porter, вооруженный ракетами «Томагавк», к которому в начале ноября присоединился штабной корабль ВМС США Mount Whitney – флагман Шестого флота.

При этом участились случаи пролетов американских самолетов-разведчиков у российских границ. Так, по сообщениям Минобороны РФ такой самолет накануне более пяти часов кружил в небе над черным морем, приближаясь к границе РФ на 25 километров.

Как заявил в связи с активностью американских боевых кораблей и разведывательной авиации в Черном море глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, российские военные внимательно наблюдают за действиями американцев и готовы в любой момент отреагировать на провокационные действия.