Вакцинация от коронавируса после 22-й недели не влияет на течение беременности

Прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции после 22-й недели беременности не представляет угрозы для здоровья женщины и развития плода.

Процедура также не влияет на течение беременности. Об этом рассказал главный внештатный акушер Министерства здравоохранения России Роман Шмаков.

«Имеющиеся научные данные на настоящий момент доказывают, что вакцинация от коронавируса беременной женщины на сроке после 22-й недели не влияет на течение беременности», — цитируют акушера РИА Новости.

При этом отказ от прививки может привести к опасным последствиям как для матери, так и для будущего ребенка, предупредил специалист. Заражение коронавирусной инфекцией способно спровоцировать задержку в развитии у плода. Кроме того, при COVID-19 повышается риск выкидыша. Во время родов вирус может передаться младенцу.