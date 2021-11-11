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Меркель посоветовала Путину больше работать над продвижением «нормандского формата»

Политика
Меркель посоветовала Путину больше работать над продвижением «нормандского формата»

Врио канцлера Германии Ангела Меркель обсудила тему Украины с президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонных переговоров, сообщили в кабмине ФРГ.

Как стало известно, Меркель призвала российского коллегу продвигать переговоры в «нормандском формате».

«(Меркель. — Прим. ред.) призвала президента России продвигать переговоры в "нормандском формате" для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта», — говорится в сообщении.

Ранее Меркель попросила Путина посодействовать в урегулировании миграционного кризиса на польской границе. Российский президент посоветовал ей выстроить диалог с Минском.

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