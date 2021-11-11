Татьяна Лазарева заявила, что разочаровалась в КВН

Знаменитая российская телеведущая Татьяна Лазарева в юности представляла команду Новосибирского государственного университета и играла в Высшей лиге КВН. Однако теперь звезда разочарована тем, каким стал «Клуб веселых и находчивых».

Лазарева в своем Instagram-аккаунте заявила о большом уважении к мэтру Александру Маслякову. Бессменный ведущий игры, по мнению артистки, является признанной легендой российского телевидения. Ведущая отметила, что любит Маслякова таким, каким она его помнит.

«Безумно люблю того Маслякова, каким я его помню и каким он до сих пор остается в моей памяти. Он в этом "университете" был понимающим ректором и защитой. Всегда буду желать ему здоровья, радости и мудрости. Был он, правда, еще и очень вспыльчив, но это с возрастом уходит, по себе знаю», — поделилась теплыми воспоминаниями о работе с мэтром Лазарева.

Несмотря на это, артистка призналась, что не следит за современным КВН. Проект перестал быть для нее смешным, задорным и уникальным. Лазарева разочаровалась в шоу после того, как «Клуб веселых и находчивых» сам упустил шанс перерасти во что-то большее.

«В свое время у КВНа был шанс превратиться во что-то более задорное, веселое, актуальное и оставаться таким же ярким событием, каким он был и какими сейчас являются украинская "Лига смеха" или передача "Игра", которую скоропостижно закрыли на ТНТ. Но очень уж страшно своими руками разрушать великое», — заявила артистка.

Телеведущая также отметила, что просмотр одного из последних выпусков проекта привел ее в ужас. Лазарева увидела «мелкие и пыльные обломки империи», которую артистка, к ее счастью, когда-то знала.