В Латвии наблюдается «последовательная реинкарнация фашизма», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Запрещение символики борцов с нацистскими преступниками происходит одновременно с легализацией шествий ветеранов Ваффен СС, подчеркнула дипломат.

11 ноября латвийский парламент окончательно утвердил запрет на использование георгиевских ленточек в стране. Речь идет о муаровой ленте медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

«Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить ее даже в праздничные дни? И что сказал бы, например, герой латышского народа Ян Янович Розе — полный кавалер Ордена Славы (к которому прилагалась все та же оранжево-черная муаровая лента)», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее «Политика Сегодня» рассказывала, как мэр Даугавпилса попал в скандал, выгодно купив у России газ. По его мнению, «русофобия загнала Латвию в долги».