Запуск в эксплуатацию нового российского газопровода «Северный поток – 2» может лишить Украину возможности отбирать газ собственных подземных хранилищ.

С таким предупреждением в эфире украинского телеканала «Наш» выступил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, по словам которого Украину предстоящей зимой ждет беспрецедентный газовый кризис и власти страны это понимают.

Именно с пониманием того, какие трудности ждут Украину с приходом зимних холодов, и связана жесткая риторика Киева по отношению к Западу в том. Что касается энергетических вопросов.

А после того, как Россия и Германия введут в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2», который связывает их напрямую по дну Балтийского моря в обход украинской газотранспортной системы, Украина лишится и возможности отбирать для собственных нужд транзитное топливо, оформляя это как виртуальный реверс, и транспортировки газа по своей территории.

«В тот момент, когда газ в Европу пойдет через «Северный поток – 2», власти надо будет как-то пояснять, как же так получилось, что в разгар отопительного сезона страна осталась без газа. А мы останемся без газа, потому что всегда брали его из транзитной трубы», — объяснил соотечественникам эксперт.

За прошедшие после Евромайдана годы Украина ничего не сделала для того, чтобы обеспечить свою независимость и энергетическую безопасность, напомнил Корнейчук.

Федеральное агентство новостей /

Ярким примером неразумной политики Киева стала организованная радикальными националистами блокада поставок угля из Донбасса, что привело к полной угольной зависимости Украины от России, начиная с 2017 года.

Но, как отмечает политолог, украинские власти неспособны признавать собственные ошибки, и нынешний глава государства Владимир Зеленский, вместо того, чтобы предъявить претензии своему предшественнику Петру Порошенко, скорее обвинит Запад в том, что тот недостаточно сильно давит на Россию в газовом вопросе.

«По поводу газа у меня все те же претензии как к Порошенко, так и к Зеленскому. Ребята, как можно было за восемь лет банально не проложить трубу, чтобы можно было газ из наших же подземных хранилищ доставлять по всей территории Украины? Это еще одно вранье нашей власти. Наши подземные хранилища могут быть полностью забиты, но мы не сможем этот газ доставить по всей стране», — добавил Корнейчук.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Прокачка газа по украинской ГТС возможно лишь в одном направлении – с востока на запад, для того, чтобы изменить работу проложенной еще в советское время газотранспортной системы необходимо провести дорогостоящие и сложные работы по модернизации, а также отказаться от транзита российского газа – полностью или частично, объясняет эксперт.

В заключение Корнейчук напомнил, что подземные газовые хранилища Украины находятся в западной части страны, и если давление ресурса в ГТС упадет до критически низкой отметки страна лишится возможности отбирать газ из хранилищ, транспортировать его и распределять как по магистральным, так и по региональным сетям.