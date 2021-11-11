Миротворцы использовали самолеты ООН для вывоза из ЦАР золота, алмазов и наркотиков

Солдаты Организации Объединенных Наций (ООН) использовали служебные самолеты для контрабанды алмазов, золота и наркотиков из Центральноафриканской Республики, сообщает Ndjoni Sango со ссылкой на расследование полиции Португалии.

Более 300 правоохранителей выясняли, как в страну попадает нелегальный груз. Им удалось установить, что значительная часть потока контрабанды из ЦАР была доставлена на грузовых воздушных суднах ООН, пишет ФАН.

«Еще в прошлом году я информировал ООН о выявлении нелегального груза. Я сообщил, что мы обнаружили целую преступную сеть, которая занималась незаконной торговлей и отмыванием денег», — заявил министр обороны Португалии Жоао Кравиньо.

Несмотря на это, руководство многопрофильной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА) никак не отреагировало на информацию о преступлениях, совершенных подчиненными. Призывы португальских властей разобраться с проблемой и привлечь виновных к ответственности были проигнорированы.

Кравиньо отметил, что всех португальских миротворцев в ЦАР подвергли проверкам. Подобное поведение противоречит ценностям национальной армии, подчеркнул министр.