Жители Приморского района Петербурга пожаловались на недостатки экотропы у реки Глухарки

Петербуржцы остались недовольны благоустройством территории у реки Глухарки на Шуваловском проспекте в Приморском районе.

Отсутствие освещения превращает новое общественное пространство в далеко не комфортное по вечерам место. По словам местных жителей, гулять в темное время суток здесь страшно и небезопасно.

Первая в Северной столице подобная тропа появилась по просьбе петербуржцев вписать прогулочную зону в существующую городскую среду. Однако после обустройства остались некоторые недоделки, о которых горожане сообщили губернатору Александру Беглову на его станице в социальной сети «ВКонтакте».

«А там электричество есть? А видеокамеры с выходом в полицию? Если нет, то это не сквер, а очередное сатанинско-масонское лежбище для заклания жертв прямо в городе, да еще и на народные деньги», — написали местные жители.

В сквере действительно высадили новые деревья, на территории установили беседки со скамейками-качелями и уютные навесы, разместили детскую площадку. Однако с наступлением сумерек все это становится недоступным, пишут «Невские Новости».