Юрист Царева назвала победой отмену пунктов постановления о мерах против COVID-19 в Петербурге

Юрист Анна Царева высказалась о постановлении 121 губернатора Петербурга Александра Беглова о мерах по противодействию распространения коронавируса нового типа. Она назвала документ антиконституционным.

Специалисты в области права вместе с Царевой обратились в суд с иском, в котором указали на противоречие постановления главы города федеральным законам. Заседание суда было назначено на 15 ноября.

Незадолго до даты судебного «поединка» пункты, на которые обратили внимание юристы, исчезли. Однако вышел документ от главного санврача Северной столицы Наталии Башкетовой об обязательной вакцинации жителей, возраст которых 60 лет и старше.

«Постановление 121 — оно вообще антиконституционное, оно противоречит всем вообще практически федеральным законам, главные на сегодняшний день — это ФЗ 323, ФЗ 152, это ФЗ 157, ФЗ 68 и так далее. Самое главное, это противоречит конституции РФ», — отметила Царева на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Она указала, что было обжаловано не целое постановление, а только отдельные пункты. Общественный деятель отметила, что исчезновение пунктов, нарушающих права административных истцов, — это маленькая победа.

Во многих городах России вводятся жесткие меры для борьбы с распространяемой опасной инфекцией. В частности, власти предлагают вводить обязательную вакцинацию для определенных граждан.