ЦСКА заплатит 60 тысяч рублей за пиротехнику и ругательства болельщиков на матче с «Сочи»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 50 тысяч рублей за оскорбительные скандирования фанатов на матче против «Сочи». Об этом заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла 6 ноября на сочинском стадионе «Фишт» и завершилась крупной победой команды Владимира Федотова (4:1).

«Принято оштрафовать ЦСКА на 10 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники. За скандирование оскорбительных выражений болельщиками клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», — передает ТАСС слова Григорьянца.

«Армейцы» идут пятыми в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 23 очка в 14 играх. «Сочи» занимает второе место (27 очков).