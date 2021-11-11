В Минздраве Белоруссии сообщили о госпитализации мигрантов из стихийного лагеря на границе

Четверых мигрантов госпитализировали из стихийного лагеря на польско-белорусской границе. Всего за медицинской помощью обратились 18 человек, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Белоруссии Алексей Щербинский.

Ситуация с беженцами на границе Белоруссии с Польшей обострилась в понедельник. Перед ограждениями остановились около двух тысяч человек, в том числе женщины и дети. На протяжении нескольких дней они живут на улице, некоторые пытаются силой прорваться на территорию Польши.

По словам представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, ситуация, сложившаяся на границе, является «катастрофической» и будет только усугубляться.