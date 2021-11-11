Депутат ЗакСа Панов обсудил вопрос введения в России режима ЧС из-за COVID-19

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов объяснил, почему на территории России не ввели режим ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Российские регионы начали активно принимать меры для сдерживания темпов распространения коронавируса. Медиагруппа «Патриот» пригласила депутата Дмитрия Панова и юриста Анну Цареву, чтобы обсудить данную тему на пресс-конференции.

Царева считает, что власти страны должны были решиться на эту меру. Однако Панов скептически отнесся к подобной идее. Он заявил, что этот вопрос уже поднимался на встрече предпринимателей с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Про режим ЧС: этот вопрос был задан президенту на встрече с предпринимательским сообществом в марте, и это непоправимый урон экономике нашей страны», — заявил депутат.

Он добавил, что введение чрезвычайной ситуации допустимо лишь в крайнем случае. По его мнению, в настоящее время ситуация «более чем управляемая».