Участнику штурма Капитолия с копьем и в шапке с рогами грозит четыре года тюрьмы

Министерство юстиции США запросило четыре года тюрьмы для жителя Аризоны, который участвовал в штурме Капитолия 6 ноября 2020 года. Участь Джейкоба Энтони Чансли, которого с копьем и в шапке с рогами запечатлели в разгар беспорядков в Вашингтоне, решит суд. Заседание состоится 17 ноября, сообщает CNN со ссылкой на судебную инстанцию.

По словам представителей телеканала, если Чансли получит реальный тюремный срок, это поможет в будущем предотвратить подобные инциденты. Согласно имеющейся информации, мужчину в меховой шапке с рогами задержали 9 января одним из первых. Тогда же ему предъявили сразу несколько обвинений — в умышленном проникновении или нахождении на закрытой территории без законных на то оснований, а также насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии.

Отмечается, что житель Аризоны находится под стражей с момента предъявления ему обвинения. Прокуроры располагают информацией, что, когда Джейкоб Энтони Чансли оказался в зале заседаний в Конгрессе, он поднялся на трибуну и оставил там записку с угрозами в адрес бывшего вице-президента США Майка Пенса.