Украинского олимпийца Абраменко затравили за слова о дружбе с российскими спортсменами

Олимпийского чемпиона 2018 года, украинского фристайлиста Александра Абраменко резко раскритиковали в Сети за уважительное высказывание в сторону российских спортсменов.

Украинец дал интервью, в котором подчеркнул, что не воспринимает Россию как страну-агрессора и хорошо относится к ее представителям на спортивной международной арене. За этим последовала волна критики, угроз и даже пожеланий смерти со стороны украинских пользователей Сети. Не всех устроила позиция фристайлиста и его дружба с россиянами.

«Прямо хрестоматийный пример как информационной войны, так и отсутствия критического мышления. Может быть, хотя бы для спортсменов-призеров НОК необходимо подготовить спецкурс по истории Украины?!» — написал один из комментаторов на странице Абраменко в Instagram.

Спортсмен в интервью также выразил недоумение из-за того, что на Украине некоторые осудили его поведение в Пхенчхане. Абраменко тогда обнял россиянина Илью Бурова, стоя с ним на пьедестале.

Кроме того, он удивился, почему травят другую украинскую спортсменку, легкоатлетку Ярославу Магучих. Она сделала совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.