Шведские власти официально разрешат менять пол детям с 12 лет

Министерство здравоохранения и социальных дел Швеции внесло на рассмотрение законопроект, который разрешает юридическую смену пола с 12-летнего возраста.

Юридическая смена пола в Швеции на сегодняшний день разрешена с 18 лет. При этом для проведения хирургической операции требуется справка от врача и одобрение специальной комиссии, сообщается на сайте правительства.

В случае принятия новых поправок в законодательство, для врачебного вмешательства потребуется только направление от семейного доктора. Принятие законопроекта позволит детям школьного возраста самим определять свою половую идентичность.

«Для человека важно иметь возможность жить с тем полом и идентичностью, которые он сам определяет. Изменение половой идентификации в реестре населения – это не то же самое, что медицинское вмешательство в гениталии», — прокомментировала министр соцзащиты Швеции Лена Халленгрен.

Напомним, похожий законопроект появлялся в Швеции три года назад. Однако он не был принят из-за разногласий по вопросу разрешения операций с 15 лет без согласия родителей или опекунов ребенка.