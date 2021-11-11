Спортивный зал гниет и обрастает плесенью в приморском колледже машиностроения

Жители Владивостока обратились к администрации города с просьбой отремонтировать спортивный зал в одном из местных учебных учреждений. На состояние стен и полов в помещении пожаловался один из учащихся.

Житель Владивостока в соцсетях рассказал о плохом состоянии спортивного зала колледжа, передает vdk_news24.

«Здравствуйте, хотел бы осветить проблему гнилого зала в колледже машиностроения и транспорта. Зал прогнил до основания, стены в плесени, пол гнилой и администрация ничего не делает», — написал он.

Местных жителей, однако, эта информация не удивила. Подобные проблемы наблюдаются в большинстве образовательных учреждений, отмечают приморцы:

«Вот это открытие! Почти все учреждения такие».

Между тем местные жители обратились к администрации Владивостока с просьбой разобраться в проблеме и отремонтировать спортивный зал.

Ранее депутаты Заксобрания Карелии рассмотрели проект бюджета на 2022 год на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Заместитель министра образования региона Андрей Шевяков уточнил, что ремонт предстоит произвести в 25 карельских школах.